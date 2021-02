Cientistas russos libertam vírus de animais pré-históricos congelados

cães pré-históricos, cavalos, alces, roedores e lebres

Um grupo de cientistas russos vai libertar vírus pré-históricos de carcaças de animais antigos que estavam congelados em permafrost, solo que passa todo o ano congelado e que cobre 25% da superfície terrestre do Hemisfério Norte, sobretudo na Rússia, Canadá e Alasca.O processo vai avançar esta semana com um grupo de especialistas a retirar amostras de uma coleção de animais -mamutes peludos e rinocerontes peludos (já extintos),- que estavam preservados no gelo e que foram encontrados nos últimos anos.Um dos animais mais antigos acredita-se que tenha cerca de 50 mil anos. O trabalho científico é liderado pelo Centro Estadual de Pesquisa em Virologia e Biotecnologia, a agência governamental que investigou a guerra biológica da Guerra Fria estabelecida pelo líder soviético Leonid Brezhnev.A agência de alta segurança, perto de Novosibirsk, na Sibéria, está atualmente a desenvolver a segunda vacina Covid-19 russa para competir com a mais conhecida Sputnik V.Esta terça-feira, os cientistas recolheram 50 amostras e esperam reunir o mesmo número de amostras, esta quarta-feira, de carcaças mantidas no Museu Mammoth da Universidade Federal do Nordeste da Rússia em Yakutsk, a cidade mais fria do mundo.Olesya Okhlopkova, um dos cientistas envolvidos no processo, afirma: "Queremos encontrar os paleo-vírus que possibilitem iniciar o desenvolvimento da paleo-virologia na Rússia".O objetivo é "conduzir pesquisas avançadas" na "evolução dos vírus", mas especialistas já alertaram que voltar ao passado pode representar uma ameaça de infecções na atualidade.Okhlopkova disse que tentavam "sequenciar todo o genoma, com o qual os cientistas podem obter dados sobre toda a biodiversidade de microrganismos numa amostra". Como o núcleo dos vírus se manteve preservado, os cientistas russos poderão analisar as amostras recolhidas a fim de obter dados e comparar com os vírus atuais. Assim, conseguirão perceber de que forma evoluíram até à atualidade.