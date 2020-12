Cientistas russos suspeitos de projeto de 'armas do juízo final' que envolvem vírus mortais

novichok de Alexei Navalny poderá estar envolvida num projeto de "armas do juízo final" envolvendo o vírus mortal Ébola.A informação é avançada pelo jornal britânico Mirror e indica que cientistas russos estão por detrás de planos secretos com vírus mortais. Em causa está um programa com o nome de código 'Toledo', uma possível referência à cidade espanhola atingida por uma praga mortal em 1958, ou a Toledo, no Ohio, cidade devastada por um vírus de gripe em 1918."Tanto a Rússia como o Reino Unido têm laboratórios que estudam guerra biológica e química para aprender como se defender contra armas como o novichok", afirma a fonte citada pelo jornal Mirror.Em simultâneo, explica a mesma fonte, a Rússia estará a estudar usar a Ébola e o vírus Marburgo como armas.Investigadores da OpenFacto, associação sem fins lucrativos, dizem que o Ministério da Defesa da Rússia tem uma unidade secreta chamada 48º Instituto Central de Pesquisa, dedicada ao estudo de patógenos "raros e letais".Esta unidade "é uma subsidiária direta do 33rd Central Research Institute, que desenvolveu agentes novichok", afirma a associação. "Ambos os institutos estão sujeitos a sanções dos EUA por seus prováveis ??vínculos com o programa de armas biológicas da Rússia", lê-se ainda num artigo publicado pela OpenFacto.Recorde-se que a substância neurotóxica Novichok já foi usada diversas vezes como arma contra inimigos de Putin. Um dos mais mediáticos foi Alexei Navalny, opositor do regime.