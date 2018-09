Cientistas usam virus do Zika modificado para tratar tumores cerebrais

Ensaios realizados no Texas com ratos de laboratório mostram resultados prometedores.

Aedes aegypti

O virus do Zika tem sido responsável por centenas de mortes em países como o Brasil e em diversas partes de África e da Ásia. A doença, transmitida pelo mosquito- que já foi detetado em Portugal -, ataca o cérebro dos pacientes infectados, o que levou um grupo de cientistas da Universidade do Texas a investigar a possibilidade de o usar com fins benignos.O site Gizmodo revela um estudo publidado esta semana na revista científica MBio, afirmam ter usado com sucesso uma versão modificada do Zika para para tratar ratos infetados com tumores cerebrais. O virus modificado conseguiu eliminar células estaminais que permitem aos tumores manterem-se vivos, prolongando a vida dos ratos doentes.O virus do Zika foi descoberto nos anos 1940, e foi na altura encarado como uma doença menor. Mas os recentes surtos massivos na América Central, que tiveram como efeitos mais nefastos o nascimento de centenas de crianças com deformações, após as grávidas terem sido infetadas, mudaram a perspectiva sobre a doença.

A investigação da universidade americana tem-se centrado, sobretudo, no combate ao virus, mas os cientistas procuram também perceber as potencialidades do virus para o tratamento de maleitas cerebrais.



No caso do glioblastoma multiforme (GBM), um tumor cerebral incurável, os resultados são animadores. Injeções diretas no cérebro de ratos infetados com (GBM) permitiram prolongar substancialmente o seu tempo de vida.



"Isto é obvaimente apenas um primeiro passo, e há muito trabalho a fazer. Mas já temos muito com que nos entusiasmar", diz o principal responsável pelor estudo, Pei-Yong Shi ao site Gizmodo.