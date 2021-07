Cimeira CPLP ultrapassou as expectativas e Portugal sai muito feliz, revela Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República afirmou este sábado que a cimeira de Luanda da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ultrapassou todas as expectativas em matéria de resultados e que Portugal "sai muito feliz" com os novos progressos.

Esta posição foi assumida por Marcelo Rebelo de Sousa no final da cimeira da CPLP, numa longa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro, António Costa, e com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"Esta cimeira ultrapassou as expectativas que eram já positivas pela conclusão do acordo de mobilidade" no espaço lusófono, declarou o chefe de Estado.

No entanto, de acordo com o Presidente da República, a cimeira de Luanda "serviu para reforçar a ideia da cooperação em curso em matéria sanitária neste período pandémico que está a ser vivido em ritmos diferentes pelos países da CPLP".

"A ideia de irmos longe num instrumento financeiro de investimento, assim como outras intenções, tudo isso é muito promissor e um virar de página. Pode dizer-se que Portugal saiu muito feliz desta cimeira, porque correspondeu ao esforço de uma presidência [de Cabo Verde] em tempo difícil", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa.