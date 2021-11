Cimeira do clima da ONU adiada novamente

O presidente da cimeira do clima da ONU adiou para as 14h30 o plenário informal de avaliação do estado das negociações, reafirmando esperar que os trabalhos fiquem concluídos esta tarde.

Um dia depois do prazo marcado para o fim da 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP26), Alok Sharma tinha apontado o reinício do plenário para as 12h00, mas decidiu dar mais tempo para "haver resoluções antes de começar".

"A minha intenção é que fechemos esta COP esta tarde e tenhamos um pacote de resoluções equilibrado, dando tempo a toda a gente para se expressar", afirmou aos delegados quase duas horas depois de abrirem as portas do plenário de Glasgow.