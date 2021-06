Cimeira do G7 "colaborativa e produtiva" ajudou a restaurar credibilidade dos EUA, diz Biden

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou hoje que os EUA restauraram a presença no panorama mundial, qualificando de "uma reunião extraordinariamente colaborativa e produtiva" a cimeira do G7 que este domingo terminou em Carbis Bay, no sudoeste de Inglaterra.

Ao encerrar três dias de encontros com líderes de alguns dos países mais poderosos do mundo e reatar laços com os aliados, Biden disse ter sentido um "entusiasmo genuíno" com a sua participação.

"A América está de volta ao trabalho de liderar o mundo ao lado de nações que partilham os nossos valores mais próximos", vincou, numa conferência de imprensa após o fim do encontro.