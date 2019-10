Cimeira do G7 de 2020 vai decorrer num resort de Donald Trump

A Casa Branca anunciou esta quinta-feira que a próxima reunião do G7 vai ter lugar no Trump National Doral Resort na Florida, nos Estados Unidos.O evento terá como foco principal o 'crescimento global' e os "desafios para a economia global", segundo o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney. O evento está marcado entre os dias 10 e 12 de junho do próximo ano.O chefe de gabinete da Casa Branca sublinhou que o presidente dos EUA, Donald Trump, não vai tirar qualquer proveito ou lucro devido à escolha do local e afastou qualquer conflito de interesses.Donald Trump tinha admitido este cenário na última cimeira do G7, com a possibilidade da reunião acontecer numa das suas propriedades na Florida. Cimeira que acabou por decorrer em Biarritz, França.Vários democratas opuseram-se à escolha do local e sublinham que a opção pode representar uma violação de várias cláusulas na constituição.