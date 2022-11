Cimeira G20 de Bali com encontro inédito China-EUA e a ausência de Putin

Os dirigentes do G20 vão reunir-se na ilha indonésia de Bali até quarta-feira, com a expectativa do encontro inédito entre os presidentes chinês e norte-americano, mas também com a anunciada ausência do líder russo.

O tabu sobre a presença Vladimir Putin na ilha a que chamam "dos deuses" só foi desfeito na quarta-feira passada, quando o seu gabinete confirmou em definitivo que não iria a Bali.

O Kremlin disse que a decisão foi tomada pessoalmente por Putin e justificou-a com razões de agenda e a necessidade de o Presidente permanecer na Rússia.