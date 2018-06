Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cimeira histórica em busca da paz

Presidentes dos EUA e da Coreia do Norte reúnem-se esta madrugada numa cimeira histórica.

Por Ricardo Ramos | 09:44

Os presidentes dos EUA e da Coreia do Norte reúnem-se esta madrugada numa cimeira histórica que poderá abrir caminho à paz entre os dois arquirrivais e à desnuclearização do regime comunista de Pyongyang.



As expectativas são altíssimas e Donald Trump já avisou que não haverá uma segunda oportunidade.Trump e Kim Jong-un aterraram este domingo em Singapura separados por poucas horas de diferença.



O líder norte-coreano chegou primeiro, a bordo de um avião cedido pela China, e não fez declarações. Já o presidente dos EUA viajou no avião presidencial Air Force One e, ao ser questionado por um jornalista sobre as expectativas para a cimeira, respondeu "muito boas".



Na véspera, Trump tinha dito que ia a Singapura numa "missão de paz", mas também garantiu que não hesitará em abandonar as negociações se não gostar do que ouvir.



Em cima da mesa, além da desnuclearização da Coreia em troca de ajuda financeira e reconhecimento internacional, poderá estar ainda um acordo de paz entre os dois países, que estão formalmente em guerra desde 1950.