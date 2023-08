O futuro da Amazónia vai ser discutido esta terça-feira e quarta-feira numa cimeira de alto nível na cidade brasileira de Belém, capital do estado do Pará, com a presença de chefes de Estado de todos os países da região amazónica.



O Brasil está a negociar para que na declaração final todos os países se comprometam a acabar com a desflorestação até 2030 e a adotar políticas públicas conjuntas que impeçam que a devastação na Amazónia atinja um ponto de não retorno.









Ver comentários