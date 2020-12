A cantora britânica de grandes sucessos Adele está de regresso após uma pausa de cinco anos.A artista regressou a estúdio em Londres na semana passada, numa sessão secreta, para gravar uma nova música, avança o jornal Mirror.O antigo baterista dos Pearl Jam Matt Chamberlain deixou escapar a novidade e avançou que a nova obra da compositora está "supreendente".Adele ficou conhecida por músicas de grande sucesso que marcaram os últimos anos tais como "Someone Like You" e "Hello".