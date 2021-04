Cinco anos depois do impeachment de Dilma, Brasil permanece dividido

O analista brasileiro Luiz Antonio Dias considera que processo de destituição da ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, aprovado pelos deputados há exatamente cinco anos, fez retroceder o país e acentuou uma polarização que terminou na eleição de Bolsonaro.

Em declarações à Lusa, o historiador e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) recorda que o processo de 'impeachment' de Dilma Rousseff evoca elementos do golpe de 1964 no Brasil, com campanhas de grupos económicos e de mediáticos para afastar a chefe de Estado, eleita pelo Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda).

"Internamente é difícil entender como chegamos numa situação como esta [no Brasil], uma situação de barbárie realmente", salientou o historiador.