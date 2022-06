Cinco dias de cortar a respiração: Menino de 10 anos sobrevive a queda em poço na Índia

Rahum Sahu, de dez anos, foi resgatado de um poço na Índia, esta quarta-feira, após uma operação de resgate que durou mais de 100 horas.



Segundo a Reuters, o menino de 10 anos caiu de uma altura de 18,2 metros. A operação da Força Nacional de Resposta a Desastres indiana (NDRF) precisou de mais de 100 horas para poder retirar a criança com vida do local.







De acordo com as declarações de um magistrado do distrito de Jangir, a criança já está a receber tratamento no hospital e o prognóstico não é preocupante. "A criança já está estável e bem. Ele vai recuperar, com certeza, e estará entre nós em boas condições. Estamos a fornecer-lhe os melhores cuidados médicos."