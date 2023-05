Cinco dos sete portugueses detidos por desacatos em Maiorca são de claque do Sporting

Cinco dos sete portugueses detidos por participação numa violenta rixa, envolvendo 50 pessoas, na noite de domingo à porta da discoteca BCM em Magaluf, Maiorca, Espanha, são membros de claques do Sporting que estavam naquela ilha para assistir à final da Champions em futsal, que os verde e brancos perderam (5-4) nos penáltis frente à equipa local do Palma.



Os sete portugueses foram segunda-feira à noite todos libertados sem medidas de coação que os impeçam de regressar a Portugal.

A hipótese de serem membros de claques do Sporting já tinha sido adiantada esta terça-feira na edição impressa do Correio da Manhã e é agora confirmada pela imprensa local de Maiorca, que mostra imagens dos jovens a serem conduzidos das carrinhas da Guardia Civil para o tribunal - uns com evidentes ferimentos sofridos na rixa, que se saldou com 11 feridos (seis jovens e cinco polícias).