Cinco estudantes morrem ao cair do quinto andar de universidade na Bolívia

Pelo menos cinco estudantes morreram e três ficaram feridos após a queda do quarto andar, numa universidade próxima da capital La Paz, na Bolivia, na manhã desta terça-feira.Os alunos tinham sido convocados para assistir a uma assembleia e concentravam-se na varanda do piso. A grade de proteção cedeu devido à enorme pressão causada por empurrões, resultando no incidente.Os feridos foram transportados para o Hospital del Norte e para outros dois centros médicos da região.As causas ainda vão ser esclarecidas, através de "uma investigação", segundo informou o chefe da polícia da cidade, o coronel Leonel Jiménez.