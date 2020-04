Cinco freiras morreram com coronavírus e sete estão em isolamento em congregação de Madrid

Cinco freiras morreram e sete estão em isolamento com sintomas de coronavírus numa congregação com 20 freiras em Madrid, Espanha.



Segundo o jornal espanhol El País, a primeira a adoecer foi Luz - no dia 20 de março - que anunciou estar com tosse e alguma febre às restantes 19 freiras que viviam com ela numa residência de freiras reformadas, em Alpedrete.







Foi após estas duas mortes que a Madre Superiora Irene foi alertada uma vez que, além destas 20 freiras reformadas numa residência em Alpedrete, há outras oito noutra residência em Madrid

"O problema que temos em Alpedrete é que agora não sabemos quem está infetado e quem não está, por isso precisamos fazer o teste de coronavírus o mais rápido possível", pede a freira Irene.



Marina, de 82 anos, Marta, de 91 anos, e Maria Luisa, 89 anos, morreram na passada terça-feira. Atualmente a congregação tem 15 freiras, sete destas em isolamento

O Ministério da Saúde espanhol já foi alertado e a congregação espera agora por testes. Enquanto estes não chegam, as freiras tem vindo a desinfetar todos os dias de manhã a residência