Cinco homens absolvidos de crime de violação porque vítima estava inconsciente

A sentença de cinco homens que foram absolvidos do crime de violação e condenados por uma acusação menor porque a vítima de 14 anos estava inconsciente está a provocar a indignação em Espanha, noticia esta sexta-feira a Associated Press.







De acordo com o jornal espanhol El País, o tribunal de Barcelona decidiu esta quinta-feira que os cinco homens eram culpados pelo crime de abuso sexual e não de violação. Tal aconteceu porque, na altura do crime, a vítima estava inconsciente.Ao que tudo indica, a rapariga tinha consumido drogas e álcool, tendo ficado por isso num estado de insconsciência. Esse estado permitiu aos violadores agir sem recurso a violência ou intimidação, um requisito para a condenação por violação em Espanha,Os suspeitos foram condenados a 10 e 12 anos de prisão. Foi-lhes ainda atribuída uma coima no valor de 12 mil euros. ,