Cinco imigrantes ilegais morrem após perseguição no Texas

Vítimas foram projetadas de um veículo que fugia à polícia americana com 14 pessoas.

23:31

As vítimas foram projetadas de um automóvel de marca Chevrolet Suburban, com 14 pessoas lá dentro, que estava a uma velocidade a 160 km/h, segundo contou o xerife do Condado de Dimmit, Marion Boyd, à KFDM News 4.



"O veículo saiu da estrada, tentou recuperar e depois o veículo rodou várias vezes", disse Boyd à CNN.



Alguns dos feridos foram transportados de helicóptero para o hospital de San António, no Texas.

Cinco imigrantes ilegais morreram, este domingo, quando um veículo em que seguiam perdeu o controlo e se despistou enquanto era perseguido por agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos no Texas, a cerca de 145 km da fronteira com o México, segundo avança a imprensa americana.