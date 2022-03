Cinco mansões avaliadas em quase seis milhões de euros demolidas por violação de regras nos EUA

West Pennine Moors, nos Estados Unidos, foram consideradas "demasiado grandes".Segundo o The Sun, as autoridades verificaram que as propriedades eram até um terço maiores do que o permitido e foram construídas numa zona inadequada.Citado pelo mesmo jornal, o proprietário Elan Raja revelou o "pesadelo" que enfrentou durante a audiência do caso, quando implorou para que a sua casa permanecesse intacta."Sinto-me preso em um círculo vicioso com crescentes pressões financeiras e efeitos sobre a minha família", continou.Apesar dos apelos de Raja, as cinco mansões foram demolidas. Segundo o conselheiro Andy Morgan, "foi a decisão correta".