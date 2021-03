Cinco mil pessoas participam em concerto após realizarem teste à Covid-19 em Barcelona

De acordo com o jornal The Guardian, o evento é ainda apoiado por especialistas da Fundação Luta com as Aids e Doenças Infecciosas de Barcelona, entidade que organizou um estudo sobre um concerto com 500 pessoas em dezembro de 2020.



Os resultados mostraram que os testes de antigénio realizados antes do concerto e o uso de máscara entre os participantes foram um sucesso na prevenção de infeções de Covid-19.





"Este é mais um pequeno passo para podermos realizar concertos e eventos culturais durante a pandemia", afirmou Boris Revollo, virologista responsável pelos protocolos de saúde aplicados ao evento.



Apesar de Espanha ter limitado os encontros entre cidadãos ao máximo de quatro pessoas em espaços fechados, neste caso os espectadores poderão misturar-se.



Caso fiquem infetados após o espectáculo, os participantes concordaram em partilhar a informação com as autoridades de saúde pública que farão chegar a informação à equipa de Revollo. Os investigadores vão depois analisar a possível taxa de infeção do evento.