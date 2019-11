Cinco mortos a tiro durante festa privada na Califórnia

As celebrações do Halloween ficaram manchadas de sangue na Califórnia. Cinco pessoas foram mortas a tiro em Orinda, durante uma festa particular realizada numa casa arrendada através do Airbnb. Os responsáveis do serviço online anunciaram este domingo que as "festas privadas" vão ser banidas em todas as casas arrendadas no site.Os contornos do crime estão ainda por esclarecer. Sobreviventes que se refugiaram num WC da moradia quando ouviram os primeiros disparos pouco sabem do que se passou. "Os tiros repetiam-se, um atrás do outro", contou Tiara Chambers, de 24 anos. "Só se ouvia pessoas a gritar: ‘Ele está morto!’ e ‘Ela não está a respirar!’"Quando o pesadelo terminou, Chambers soube que uma das vítimas era Omar Taylor, seu amigo e DJ, convidado para animar a festa. "Ele foi a única razão para ter ido à festa", contou Chambers.Ao que parece, a casa foi arrendada para um pequeno grupo, mas foi depois publicitada no Instagram como local de uma festa de Halloween. No momento do massacre estavam cerca de 100 pessoas na casa. O Airbnb assegura que o proprietário não autorizou a festa.As vítimas tinham idades entre os 19 e 29 anos. Três delas perderam a vida no local e duas outras sucumbiram aos ferimentos no hospital.Em reação ao massacre, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, repetiu apelos à aprovação de leis de controlo da venda de armas de fogo.