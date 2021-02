Cinco mortos e centenas de doentes após comerem frango importado da Polónia

Cinco pessoas morreram e centenas, incluindo crianças, terão ficado gravemente doentes, no Reino Unido, após comerem frango contaminado que tinha sido importado da Polónia, segundo revela o Daily Mail.A carne contaminada estava a ser vendida como nuggets congelados e frango panado congelado nos principais supermercados do Reino Unido, durante o ano de 2020.Cerca de 480 pessoas ficaram doentes com intoxicação por Salmonela. Um em cada três destes doentes precisou de receber tratamento hospitalar, revelam os media britânicos.O Daily Mail avança ainda que cerca de 44% das vítimas tinha 16 ou menos anos de idade.Numa das mortes foi confirmada a infeção por Salmonela, nas restantes, apesar de estarem relacionadas com os surtos, não é ainda claro que a causa da morte tenha sido a infeção por Salmonela.