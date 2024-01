Cinco combatentes morreram e seis ficaram feridos na sequência dos 73 bombardeamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos ligados aos Houthis em várias regiões do Iémen na noite de quinta-feira.



“Estes ataques são a resposta direta a ataques sem precedentes dos Houthis contra embarcações internacionais no mar Vermelho, incluindo a utilização de mísseis balísticos antinavios pela primeira vez na história”, afirmou o Presidente dos EUA, Joe Biden.









