Pelo menos cinco pessoas morreram na sexta-feira, em Cuba, num acidente de helicóptero, no leste da ilha, anunciou o Ministério das Forças Armadas cubano.

O helicóptero "despenhou-se contra uma colina", entre a província de Holguin e a baía de Guantanamo, e "as cinco pessoas a bordo morreram", indicou o Ministério numa declaração.

Uma comissão do Ministério está a "investigar as causas do acidente", acrescentou.