Cinco mortos em acidente de viação no centro de Moçambique

Cinco pessoas morreram e igual número ficaram feridas na sequência de um acidente de viação na província de Tete, no centro de Moçambique, disse esta segunda-feira à Lusa fonte policial.

O acidente, que ocorreu na noite de sexta-feira na Estrada Nacional Número 07, envolveu um furgão e um camião que transportava madeira, disse Feliciano da Câmara, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Tete.

Segundo a fonte, o motorista do camião tentou fazer uma ultrapassagem irregular, tendo perdido o controlo do veículo e embatido no furgão, ao tentar contornar uma outra viatura que seguia na direção oposta.

"Quando a trela do camião embateu, os toros de madeira que carregava caíram sobre a viatura de transporte de passageiros [furgão]", disse Feliciano da Câmara.

Das cinco vítimas mortais, quatro morreram no local e uma faleceu no Hospital Provincial de Tete, onde estão a ser assistidas outras cinco pessoas que ficaram feridas.

"Todas as vítimas são do veículo de transporte de passageiros", concluiu o porta-voz.