Cinco mortos em campos de deslocados na Síria devido a bombardeamentos das forças govenamentais

Pelo menos cinco pessoas morreram devido a uma série de bombardeamentos das forças governamentais sírias contra cinco campos de deslocados no oeste de Idlib, quase na fronteira com a Turquia, anunciou este domingo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), além das vítimas mortais, que incluíram crianças e mulheres, nos mesmos bombardeamentos no oeste de Idlib, no norte do país, outras 75 pessoas foram feridas.

A organização sediada em Londres, que tem fontes dentro do país, diz que os ataques foram realizados com pelo menos seis foguetes carregados com munições de fragmentação, que são ilegais ao abrigo das leis da guerra devido ao seu alcance indiscriminado.