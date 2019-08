Cinco mortos em choque de helicóptero e avioneta em Maiorca

Às 15h00 (14h00 Portugal Continental) os Bombeiros de Maiorca estavam ainda no local a realizar operações de combate às chamas dos destroços dos aparelhos que caíram numa zona conhecida como "Camino Viejo de Costix".

Uma avioneta e um helicóptero colidiram no ar este domingo na ilha de Maiorca, Espanha, provocando a morte de pelo menos cinco pessoas, avança a TVE.O alerta para a catástrofe foi dado às 13h36 (hora local), quando os dois aparelhos chocaram por motivos ainda desconhecidos. Encontrava-se ambos a sobrevoar uma zona próxima do hospital de Inca.As vítimas mortais são os três ocupantes da avioneta e os dois ocupantes do helicóptero. Entre as vítimas está um menor de idade, de acordo com a televisão espanhola.No local encontram-se elementos dos Bombeiros de Maiorca, agentes da Guardia Civil e da Polícia Local.Em atualização