, nos Alpes italianos.

Seis pessoas morreram, este domingo, na sequência do desabamento de um glaciar na zona de DolomittiA imprensa local refere que há ainda oito feridos, segundo o último balanço dos serviços de resgate.A Reuters revela que as altas temperaturas que se fazem sentir no local podem estar na origem da derrocada. "Uma onda de calor no início do verão em Itália fez com que as temperaturas na zona do acidente chegassem a 10ºC no sábado", avança a agência de notícias.Em atualização