Cinco mortos em incêndio numa casa em Londres. Crianças entre as vítimas

Cinco pessoas morreram, entre as quais crianças, e uma está desaparecida após um incêndio ter deflagrado na noite deste domingo numa casa em Londres, Inglaterra, informa a Sky News.Segundo a mesma fonte, as vítimas mortais pertencem à mesma família.Cerca de 70 bombeiros, apoiados por dez veículos, foram chamados para o fogo numa propriedade em Channel Close, em Hounslow, pouco antes das 22h30 de domingo à noite. A habitação ficou tomada pelas chamas e os óbitos foram declarados no local.As causas do incêndio, dominado durante a madrugada, estão a ser investigadas.