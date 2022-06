As fortes chuvas das últimas semanas na província de Guangxi, no sul da China, causaram cinco mortes no sábado, noticiaram hoje os 'media' estatais.

Estas mortes na cidade de Liuzhou juntam-se aos sete óbitos da semana passada, vítimas de diferentes deslizamentos de terra que atingiram as suas casas.

Uma série de chuvas fortes afetou mais de 2,34 milhões de pessoas e causou danos em 110 condados da província, que tem uma população de 48 milhões de habitantes e uma superfície semelhante à do Equador.