Caminhantes foram surpreendidos no Parque Nacional do Pollino, na Calábria.

18:37

Cinco pessoas morreram em consequência de uma repentina inundação no curso de água Raganello, no Parque Nacional do Pollino, na Calábria, no sul da Itália, esta segunda-feira, disse a Protecção Civil italiana.

Os cinco caminhantes que foram surpreendidos pelo aumento da torrente, provocada pelo mau tempo, faziam parte de um grupo que se supõe ter sido composto por 15 pessoas, segundo avança a revista Sábado.