Cinco pessoas morrem em queda de avião no estado norte-americano do Arkansas

perto do Clinton National Airport

Um avião de pequeno porte caiu esta quarta-feira, no estado norte-americano do Arkansas, nos EUA e provocou a morte a todas as pessoas que nele seguiam.O meio aéreo trazia a bordo cinco pessoas e terá caído pouco depois de descolar, cerca das 12h locais, avança a NBC News. O avião dirigia-se para a cidade de Columbus, no Ohio.De acordo com o porta-voz do gabinete da polícia do Condado de Pulaski, o tenente Cody Burk, as condições meteorológicas no momento do acidente "não eram assim tão boas", mas que ainda assim não se podia especular sobre o que poderá estar na origem do acidente.