Cinco pessoas foram mortas a tiro, no sábado, nas Honduras, por atacantes não identificados, numa região junto à fronteira com El Salvador, disse a polícia.

O crime ocorreu no município de San Lorenzo, onde testemunhas oculares disseram que as vítimas foram atacadas por homens armados em casa, de acordo com um relatório policial.

Quatro pessoas, que não foram identificadas e são alegadamente membros da mesma família, morreram na casa, enquanto a outra morreu num hospital local.