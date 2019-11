Cinco pessoas mortas em ataque na Califórnia. Três crianças entre as vítimas

dois dos quais acabaram por morrer no hospital.

Cinco pessoas morreram e uma encontra-se em estado grave após um tiroteio dentro da própria casa, em San Diego, na Califórnia.Segundo avançou o jornal The San Diego Union Tribune, as vítimas são um homem, de 31 anos, uma mulher de 29 anos e um dos filhos do casal, de três anos. As outras três crianças, com cinco, nove e 11 anos, ficaram gravemente feridas,"Primeiro disparou sobre a família, antes de atirar sobre si próprio", afirmou Matt Dobbs.