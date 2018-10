Escola perto da zona do ataque foi encerrada por precaução.

23:26

Active shooter suspect in custody in Florence County, SC; 5 officers have been shothttps://t.co/iX7yBU0vPI pic.twitter.com/KOBE3lkV6l — KSWO 7NEWS (@KSWO_7NEWS) 3 de outubro de 2018

Cinco polícias foram baleados esta quarta-feira no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.O atacante já foi detido pelas autoridades locais.O alerta foi dado por volta das 17h00 locais e as autoridades procederam à detenção do suspeito cerca de uma hora depois.Uma escola na zona do ataque foi fechada por precaução.