Cinco rockets explodiram junto à embaixada dos EUA em Bagdad

Vários mísseis explodiram perto da embaixada dos EUA na capital do Iraque, Bagdad.A notícia está a ser avançada pela agência Associated Press (AFP).Nºão houve registo de feridos.Fontes dos serviços de segurança meJornalistas no local relatam barulhos de explosões perto do edifício norte-americano.Em atualização