Cinzas de fogos matam peixes na Austrália

Centenas de milhares de peixes apareceram mortos no rio Macleay, na Austrália, após as chuvas dos últimos dias terem arrastado cinzas provenientes dos incêndios florestais. Algumas partes do rio, situado no estado de Nova Gales do Sul, estão atoladas com peixes mortos, lama e vegetação queimada.A chuva veio aliviar o trabalho dos bombeiros que há meses combatem os piores incêndios florestais das últimas décadas, que já fizeram 29 mortos e queimaram mais de 10 milhões de hectares de terreno, mas ameaça, por outro lado, criar um catástrofe ambiental no sudeste da Austrália.As cinzas arrastadas pela chuva acabam por criar bactérias nos cursos de água que consomem o oxigénio, levando à morte dos peixes.Os pescadores locais afirmam que esta não é a primeira vez que vários peixes aparecem mortos no rio, no entanto não há memória de uma quantidade tão grande.