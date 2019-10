Cinzas de Gandhi roubadas no dia em que fazia 150 anos

Alguns dos restos mortais de Mahatma Gandhi foram roubados naquele que seria o dia do seu 150.º aniversário, segundo adianta a BBC.De acordo com as autoridades, citadas pela BBC, as cinzas foram retiradas de um memorial no centro da Índia, onde eram guardados desde 1948, ano em que Gandhi foi assassinado por um Hindu extremista.Os responsáveis pelo desaparecimento das cinzas escreveram ainda "traidor" a tinta verde, sobre a fotografia do líder independentista.Alguns Hindus radicais vêem Gandhi como um traidor por este ter defendido a união entre a sociedade hindu e muçulmana, sendo ele um Hindu devoto.O zelador do memorial de Bapu Bhawan, Mangaldeep Tiwari, onde se encontravam as cinzas, classifica o roubo como "vergonhoso"."Abri os portões de manhã cedo porque era o aniversário de Gandhi. Quando voltei, os restos mortais de Gandhi estavam desaparecidos e o seu retrato estava vandalizado", disse Mangaldeep ao site indiano The Wire.O líder de um partido local, Gurmeet Singh, deu o alerta para o roubo e as autoridades abriram uma investigação.A polícia de Rewa, no estado indiano de Madya Pradesh, confirmou à BBC que o caso, classificado como "prejudicial para a integração nacional" e uma potencial ameaça à paz, está a ser investigado.Mahatma Gandhi foi um advogado, nacionalista, anticolonialista e especialista em ética política que liderou uma resistência não violenta contra o domínio do Reino Unido sobre a Índia. Ficou conhecido como um ícone da paz em todo o mundo pela luta pelos direitos civis e liberdade.