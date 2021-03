Cinzas vulcânicas obrigam ao encerramento do Aeroporto da Cidade da Guatemala

Uma mudança no vento espalhou esta terça-feira as cinzas de uma erupção do vulcão Pacaya na Cidade da Guatemala, levando as autoridades a encerrarem o aeroporto enquanto os aviões cobertos de cinza ficaram estacionados no terminal.

O vulcão de 2.552 metros, a 50 quilómetros a sul da capital da Guatemala, está ativo desde o início de fevereiro.

O diretor da Aviação Civil, Francis Argueta, não disse quanto tempo vai durar o encerramento do aeroporto da capital.

A cinza vulcânica é altamente abrasiva e pode danificar os motores dos aviões e outros dispositivos mecânicos.

Os turistas costumam visitar o pico do vulcão Pacaya, mas essas viagens foram temporariamente canceladas.

O Pacaya tem uma vista clara para o Vulcão de Fogo, que entrou em erupção em 2018, emitindo uma rápida avalanche de massa vulcânica sobreaquecida que matou pelo menos 110 de pessoas e deixou cerca de outras 200 desaparecidas.

Em 2010, o Pacaya explodiu e matou um repórter e duas pessoas locais.