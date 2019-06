Circo alemão troca animais por hologramas

O circo Roncalli, na Alemanha, parou de usar animais nos seus espetáculos. A ideia de utilizar imagens holográficas em 3D, de modo a preencher a arena, teve como principal objetivo travar o uso de tratamento cruel aos animais.

Os efeitos especiais produzidos por 11 projetores diferentes permitem ao público alemão ver animais recriados a 360 graus. O circo, que ao início começou por utilizar animais reais nos seus espetáculos, gradualmente eliminou-os com uma tecnologia futurista.

A iniciativa do fundador Bernhard Paul foi elogiada nas redes sociais pela diferença e por acabar com os maus-tratos e abusos a animais frequente nos circos.

O circo Roncalli usa os hologramas para se posicionar contra os abusos a animais na indústria. No mês passado, os Estado Unidos lançaram uma lei que proibirá animais selvagens nos espetáculos.

Em declarações ao The Dodo, o presidente da Animal Defenders International, Jan Creamer, disse que "este é o futuro do circo – uma performance que todos podem desfrutar e para a qual seres inteligentes e conscientes não são usados e representados como objetos de entretenimento."



O Circo Roncalli é o primeiro no mundo que surgiu com os hologramas de animais, de modo a evitar o uso de seres vivos reais e, igualmente, gerar um impato positivo graças ao uso das novas tecnologias.