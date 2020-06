Cirque du Soleil declara insolvência e despede 3.500 funcionários

Covid-19", e tem como objetivo reestruturar a dívida com assistência do governo do Canadá e de empresas privadas.

O Cirque du Soleil declarou esta segunda-feira insolvência e despediu cerca de 3.500 funcionários, avançou a CNN.A empresa, com sede em Montreal, no Canadá, justificou o pedido de insolvência com a "enorme interrupção e cancelamento de espetáculos devido à pandemia de