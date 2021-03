Cirurgia urgente salva criança de dois anos com tumor cerebral

Um menino britânico de apenas dois anos foi diagnosticado com um tumor cerebral e, segundo os médicos, restavam-lhe apenas "dois ou três dias" de vida se não tivesse sido submetido a uma cirurgia à cabeça.

Kasper McMullen mostrava sinais de perda de apetite e inchaço na cabeça, em Janeiro de 2020, mas os pais, Paul e Emma, acreditavam que se tratava de um "vírus". No entanto, seis meses depois, foi diagnosticado o tumor cerebral ependimoma, que se desenvolve ao redor da medula espinal, na parte posterior do cérebro. Foi operado de urgência e, durante 14 anos, foi possível remover 99% do tumor e salvar a sua vida.

Os pais contaram, segundo informa o jornal The Mirror, que "disseram-nos para ir para casa, mas foi difícil, uma agonia… não desejamos isto a ninguém."

Até ao dia de hoje, o meino de dois anos já passou por 16 cirurgias, oito exames de ressonância magnética, 20 exames de tomografia, 16 sessões de quimioterapia, ficando sempre sobre observação médica.