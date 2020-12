Cirurgião acusado de abusar sexualmente de 300 crianças durante 28 anos. Maioria das vítimas eram pacientes

É um dos maiores casos de pedofilia em França, descrevem os meios de comunicação locais. Joel Le Scouarnec, um cirurgião francês com 70 anos, foi acusado de ter abusado sexualmente mais de 300 crianças, a maioria pacientes, e condenado a 15 anos de cadeia.O homem foi considerado culpado de violação e abuso sexual num julgamento que envolveu quatro vítimas menores, no entanto, os procuradores alegam haver provas de abuso de pelo menos 312 crianças entre 1986 e 2014.Ao longo da investigação foram encontrados diários do cirurgião que detalhavam as cenas de horror a que sujeitava ass crianças. Le Scouarnec defendia que o conteúdo desses diários incluía um elemento de fantasia.O cirurgião, pai de três filhos, admitiu esta semana o crime de violação e foi condenado a pena de prisão, no entanto, deverá enfrentar um segundo julgamento.