Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cirurgião e namorada acusados de abusar sexualmente de "centenas" de mulheres

Casal é acusado de violentar duas mulheres. Autoridades acreditam que hajam muitas mais vítimas.

10:34

Grant Robicheaux, um cirurgião norte-americano que se tornou famoso por ter participado num reality show, e Cerissa Laura Riley, a sua namorada, estão acusados de drogar e abusar sexualmente de pelo menos duas mulheres - sendo que a polícia acredita que possam haver centenas de vítimas.



Tudo começou quando o casal foi indiciado por ter alegadamente atacado duas mulheres em dois bares diferentes em 2016. Mais tarde, as autoridades descobriram "milhares" de vídeos nos telemóveis dos suspeitos, que mostravam mulheres que poderiam ser outras possíveis vítimas.



"As mulheres pareciam estar altamente intoxicadas sem condições para consentir ou resistir quaisquer tipos de atos sexuais. Baseado nesta evidência, acreditamos que existam muitas mais vítimas não identificadas", explicou o responsável pelo caso.



De acordo com o jornal The Sun, a dupla trabalhava "em conjunto" para localizar mulheres em bares e depois forçá-las a beber grandes quantidades de álcool, para depois as levarem para um apartamento.