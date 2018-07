Cirurgião espanhol reconstrói coluna vertebral a tetraplégico

Paciente tinha lesão na coluna causada por uma arma.

"Graças ao acordo da Fundação Cavadas e do centro hospitalar, este jovem pode continuar sua vida a partir de uma cadeira de rodas com leve mobilidade de braços e mãos", anunciou o hospital.

Pedro Carlos Cavadas é um cirurgião plástico espanhol que, juntamente com a sua equipa, conseguiu reconstruir a coluna vertebral de um tetraplégico e voltar a uni-la à pélvis através do uso do perónio, um osso localizado na parte inferior da perna.O paciente, Wilmer Arias, era tetraplégico desde os nove anos. Uma arma de fogo deixou-o incapacitado e desde essa idade estava acamado.O cirurgião surpreendeu com esta cirurgia bem sucedida, mas já em março tinha realizado uma cirurgia marcante.Cavadas reimplantou a mão direita de um fuzileiro naval do Exército dos Estados Unidos que sofreu um acidente em Cartagena enquanto estava a bordo de um submarino.