Cirurgião que removeu rim por engano a mulher multado em 2600 euros

Mulher havia avançado com um processo judicial contra o médico.

10:12

Um cirurgião da Florida, Estados Unidos, Ramon Vasquez, foi multado em cerca de 2.600 euros pela remoção, por engano, do rim de uma mulher depois de acreditar ser um tumor.



A mulher de 53 anos, Maureen Pacheco, viu ser-lhe retirado o rim durante uma intervenção cirúrgica à coluna. O caso aconteceu em Wellington, na Florida, e remonta a abril de 2018, mas só recentemente foi divulgado.



Segundo avança o Washington Post, a mulher foi até ao hospital para aliviar as dores nas costas, mas um rim, que segundo o médico não estava localizado no sítio correto, foi confundido com um tumor.



A mulher avançou com um processo judicial contra o médico, Ramon Vasquez, que não tinha conhecimento de que a paciente tem um rim pélvico.