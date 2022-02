Civis são proibidos de participar nas buscas aos mais de 100 desaparecidos em Petrópolis

Moradores da cidade brasileira de Petrópolis que até agora procuravam por conta própria os familiares, amigos e vizinhos desaparecidos desde a tragédia das chuvas torrenciais que terça-feira passada mataram pelo menos 178 pessoas e deixaram mais de 100 desaparecidas, revoltaram-se esta segunda-feira com a decisão do autarca da cidade, Rubens Bomtempo, de proibir a presença de civis, entre eles moradores e voluntários, nas áreas mais atingidas. De acordo com a determinação do gestor municipal, a partir desta segunda-feira só bombeiros e membros da Protecção Civil, ambos militares, poderão aceder às áreas onde se estima que esteja a maioria das vítimas desaparecidas.

O autarca alega que essas áreas ainda oferecem um elevado risco, inclusive de novos desmoronamentos de encostas, e que tem o dever de proteger os civis, que, segundo ele, atrapalhavam os profissionais. A verdade, no entanto, é que moradores ajudavam e muito as equipas de resgate, sendo responsáveis pela localização de muitos corpos, e reclamavam bastante da lentidão dos militares dos bombeiros e da Protecção Civil, que além de serem em número claramente insuficiente agem com precauções consideradas exageradas pela população.

Sempre que volta a chover ou que o vento aumenta, por exemplo, os militares recolhem rapidamente os seus equipamentos e saem da área, indo para bases de apoio em local seguro, e só retomam as buscas após o fim da chuva e do vento, alegando cumprir protocolos de segurança obrigatórios. Enquanto isso, voluntários e vizinhos dos desaparecidos continuaram os trabalhos, até com a presença da imprensa, mostrando que existe risco mas que é possível continuar as operações de resgate, sem que tenha havido até agora qualquer acidente.

Um dia após a tragédia, ocorrida na tarde de terça-feira, quando em três horas choveu bem mais do que o esperado para todo o mês de Fevereiro, os civis foram responsáveis por quase todos os resgates, inclusive de sobreviventes, pois os militares passaram o dia a montar as suas bases. Eram moradores que localizavam os corpos e os carregavam como podiam, nos braços ou às costas, desde as áreas da tragédia até à base dos bombeiros, que os registavam e colocavam em sacos pretos, num trabalho quase burocrático que a imprensa repercutiu.

A imprensa acompanhou isso de muito perto, nesse e em todos os dias até hoje, e tem criticado não os bombeiros que estão no terreno, cumprem ordens e se queixam eles também de falta de equipamentos adequados, mas sim as autoridades, que não têm sabido ou querido dar à tragédia a resposta necessária. Bolsonaro, em campanha à reeleição nas eleições de Outubro, esteve em Petrópolis mas da visita não surgiu qualquer medida de apoio imediato, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aliado dele e também candidato à reeleição em Outubro, garantiu que todas as forças e equipamentos necessários foram enviadas para a cidade mas rectroescavadoras, por exemplo, só chegaram no terceiro dia, e o autarca tem sido criticado por pouco se ver nos locais atingidos e não ter ainda criado pontos de apoio e abrigo, que têm ficado a cargo de entidades religiosas e voluntários.