Cleo encontrada viva. Menina de quatro anos estava em casa de raptor

da tenda da sua família enquanto acampava no deserto selvagem da Austrália, foi encontrada com vida 18 dias depois.



Uma equipa de investigação da polícia entrou numa casa trancada em Carnarvon, na Austrália Ocidental, por volta da 1h desta quarta-feira (hora local) e encontrou a menina num dos quartos, avançou o Daily Mail.



A criança de 4 anos que tinha desaparecido

"Um dos agentes pegou nela ao colo e perguntou 'Como te chamas?', e ela respondeu 'O meu nome é Cleo", disse o vice-comissário de WA, Col Blanch.



A criança reuniu-se com os pais pouco tempo depois. Um homem foi detido no local e está a ser interrogado pelas autoridades.



"Este é o resultado que todos esperámos e orámos", disse o vice-comissário. "É o resultado que alcançámos por causa de um trabalho incrível da polícia".



O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, também já reagiu à notícia nas redes sociais.



"Que notícia maravilhosa. Cleo Smith foi encontrada e está em casa sã e salva. As nossas orações foram ouvidas. Obrigado aos muitos agentes envolvidos em encontrar a Cleo e apoiar a sua família"





