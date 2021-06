O clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi venceu as eleições presidenciais do Irão com mais de 62,2% dos votos, segundo resultados oficiais parciais divulgados este sábado.

Em 28,6 milhões de votos contados, Raissi obteve "mais de 17.800.000" votos, declarou o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Jamal Orf, durante uma entrevista coletiva em Teerão, em que não deu uma estimativa da participação.

O eleitorado deste ano, no Irão, tem mais de 59,3 milhões de iranianos, com 18 ou mais anos.