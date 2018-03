Cliente denuncia Burguer King após ser chamado de macaco

Funcionário preencheu factura com nome do animal.

15:58

David Silva, de 24 anos, está a denunciar uma das lojas de São Paulo da cadeia norte-americana de fast food Burger King depois de um funcionário o ter chamado de macaco na factura da refeição.

O caso aconteceu na madrugada de sábado e tem gerado polémica nas redes sociais. O Burger King já reagiu e garante que já afastou o funcionário em questão.

A rede de fast food adiantou ainda que a vítima é um ex-funcionário do Burger King.

Entretanto, David Silva apresentou queixa na polícia por injúria racial para que esta identifique e puna o funcionário da loja que o ofendeu ao colocar o nome do animal no lugar do seu nome na factura.

De acordo com o site brasileiro G1, o advogado do estudante de relações internacionais também pretende que a Burger King pague uma indemnização por dano moral a David devido à atitude preconceituosa e racista do empregado.

Vídeo mostra cliente a acompanhar registo do pedido

Apesar de David Silva garantir que só viu o insulto depois de ter a factura nas suas mãos, a Burger King facultou à polícia as imagens da videovigilância onde se consegue ver o brasileiro a acompanhar todo o processo de inserção dos dados no recibo.

Nas imagens vê-se David Silva ao lado do funcionário a observar o monitor e, apesar de o vídeo não ter som, a dar instruções ao empregado.